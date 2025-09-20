Conclusa l’esercitazione Extreme Patrol

In Trentino Alto-Adige il test di combattimento, movimento e soccorso in quota per le pattuglie delle truppe alpine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Conclusa l’esercitazione “Extreme Patrol”

In questa notizia si parla di: conclusa - esercitazione

Eunomia-6, conclusa l'esercitazione tra Francia Grecia, Italia e Cipro ? https://l.euronews.com/DIMg - X Vai su X

ESERCITO - Conclusa l’esercitazione “Extreme Patrol” Articolo completo su: https://www.vercellioggi.it/esercito-conclusa-lesercitazione-extreme-patrol/ Vai su Facebook

Conclusa l'esercitazione Extreme Patrol sulle Dolomiti - Si è conclusa l'esercitazione "Extreme Patrol", che per tre giorni e tre notti ha visto impegnate dodici pattuglie dei reggimenti delle Truppe Alpine dell'Esercito in un test delle capacità di vivere, ... Secondo msn.com

Conclusa l'esercitazione "Extreme Patrol", presenti anche gli Alpini della Taurinense - Particolarmente impegnativa la fase finale dell’esercitazione che ha visto il guado di un tratto di oltre 70 metri del lago alpino di Soraga con arma e zaino, in acqua alla temperatura di 6°. Lo riporta cuneodice.it