Concerto Pino È commmozione per Emma Marrone e Giorgia

Fanpage.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In piazza Plebiscito atmosfera di commozione nel ricordo di Pino Daniele da parte di due artiste che avevano lavorato con lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: concerto - pino

Concerto omaggio a Pino Daniele allo Steri Hall: sul palco Fabrizio Bosso & Julian Oliver Mazzariello

Concerto all'alba in piazza Spose dei Marinai, la Savio Vurchio band omaggia Pino Daniele

Pino per sempre, il ’neapolitan power’. La band storica di Daniele in concerto

Pino Daniele, applausi e commozione nella sua piazza; Entusiasmo e commozione al Blue Note per la serata-tributo a Pino Daniele.

concerto pino 200 commmozioneConcerto “Pino &#200;”, commmozione per Emma Marrone e Giorgia - In piazza Plebiscito atmosfera di commozione nel ricordo di Pino Daniele da parte di due artiste che avevano lavorato con lui ... Da fanpage.it

Il concerto tributo a Pino Daniele in piazza Plebiscito a Napoli, stasera in tv - In piazza del Plebiscito e sabato 20 settembre su Raiuno, Raiplay e Rai Radio 2 con "Pino è - Lo riporta iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Concerto Pino 200 Commmozione