Conceiçao torna dal 1’ | Juve la formazione contro il Verona

Gazzetta.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria 4-3 con l'Inter e il pareggio 4-4 con il Borussia Dortmund in Champions League, alle 18.00 la Juventus fa visita al Verona di Paolo Zanetti: ecco le probabili formazioni di Zanetti e Tudor. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

