Conceiçao torna dal 1’ | Juve la formazione contro il Verona
Dopo la vittoria 4-3 con l'Inter e il pareggio 4-4 con il Borussia Dortmund in Champions League, alle 18.00 la Juventus fa visita al Verona di Paolo Zanetti: ecco le probabili formazioni di Zanetti e Tudor. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: concei - torna
IL CAMPO di Federica. Giulio Cercato · LALALA. Domenica 21 settembre torna il Festival d’Autunno: zucche, cozy vibes, concerti, food & drink e un’atmosfera unica in Italia a pochi minuti da Milano. Ticket disponibili ora su ilcampodifederica.it ? Vai su Facebook
Juve, Allegri torna a Madrid: intreccio tra passato, presente e futuro - Ieri, oggi e domani: Max Allegri torna a Madrid per una sfida che dirà molto sul percorso della Juventus in Champions League, ma anche su quello dello stesso tecnico campione d'Italia. Come scrive calciomercato.com