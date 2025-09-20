Francisco Conceicao, dopo il gol del momentaneo vantaggio della Juventus sul Verona, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Siamo una grande squadra che gioca in tutte le competizioni, è normale essere un po’ più stanchi delle altre squadre. Sapevamo che qui sarebbe stata difficile, normale che volessimo fare meglio, non ci siamo riusciti. Sapevamo che il Verona è forte in casa, abbiamo perso qualche pallone di troppo, questa cosa si può spiegare con il fatto che giochiamo ogni 3 giorni. Conceicao esulta dopo un gol Conceicao: “Siamo tutti forti. Dobbiamo ripartire perchè la Juventus deve vincere ogni partita. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Conceicao in conferenza stampa dopo Verona-Juventus: “Siamo una grande squadra. Sapevamo che il Verona è forte in casa”