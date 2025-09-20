Conceicao in conferenza stampa dopo Verona-Juventus | Siamo una grande squadra Sapevamo che il Verona è forte in casa
Francisco Conceicao, dopo il gol del momentaneo vantaggio della Juventus sul Verona, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Siamo una grande squadra che gioca in tutte le competizioni, è normale essere un po’ più stanchi delle altre squadre. Sapevamo che qui sarebbe stata difficile, normale che volessimo fare meglio, non ci siamo riusciti. Sapevamo che il Verona è forte in casa, abbiamo perso qualche pallone di troppo, questa cosa si può spiegare con il fatto che giochiamo ogni 3 giorni. Conceicao esulta dopo un gol Conceicao: “Siamo tutti forti. Dobbiamo ripartire perchè la Juventus deve vincere ogni partita. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
In questa notizia si parla di: conceicao - conferenza
Conferenza stampa Tudor pre Juve Inter: «Conceicao gioca? E’ 50 e 50. Sono positivo per domani. Bremer può alzare il suo livello»
Conferenza stampa Tudor pre Juve Inter: «Nessun esame di maturità. Vlahovic non è mai stato così bene, su Openda e la presenza di Conceicao…»
Conferenza stampa Tudor pre Verona Juve: «7 gol in 2 partite? Non è il caso di fare processi. Per Kelly scorrettezza nei giudizi, Di Gregorio ha sempre fatto bene. Come stanno Zhegrova e Conceicao»
?#Conceicao analizza così in conferenza stampa il pareggio in #VeronaJuve Tutte le dichiarazioni le trovi nel primo commento - X Vai su X
Out anche Francisco Conceicao, a comunicarlo Thiago Motta in conferenza L’esterno portoghese si ferma alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona: da valutare bene le sue condizioni #Juventus #JuveVerona #Conceicao - facebook.com Vai su Facebook
Juve a Verona frenata dal VAR: non basta Conceicao, risponde Orban su rigore generoso; Feyenoord-Milan, Conceiçao lascia la conferenza stampa dopo una sola domanda. VIDEO; Conceiçao dopo Milan-Lazio: Mi dispiace per i tifosi, potevamo vincere. Lo spogliatoio è con me.
CONCEICAO in conferenza: “Volevamo fare meglio ma non ci siamo riusciti. Ma la Juventus deve vincere sempre” - Francisco Conceicao ha parlato in conferenza stampa dopo la gara contro il Verona. Come scrive tuttojuve.com
Conferenza stampa Conceicao post Verona Juve: «Troppi palloni persi, sapevamo che sarebbe stata difficile. Le grandi squadre hanno tante partite da giocare, dobbiamo subito ... - Conferenza stampa Conceicao post Verona Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della quarta giornata di Serie A Chico Conceicao, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa dopo il match ... Riporta juventusnews24.com