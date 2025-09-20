Chico Conceicao ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Verona Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Chico Conceicao ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Verona Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Sono proprio felice di ritornare, sono tornato con la squadra questa settimana per aiutare la squadra. Non abbiamo vinto e non sono felice ma dobbiamo continuare a lavorare perché abbiamo un’altra grande partita». DIFFICOLTÀ – «In Italia quasi tutte le squadre sono uomo su uomo. Il mister mi ha chiesto di muovermi normalmente per trovare gli spazi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao a DAZN: «Dobbiamo continuare a lavorare, il mister mi ha chiesto questa cosa. È stata una partita difficile ma…»