Conad in campo alle 18 a Sirmione nella prima edizione del Trofeo Mynet. Un test impegnativo, quello contro la Gruppo Consoli Brescia, che nella stagione 202526 militerà in Serie A2, dove i granata andranno a caccia di conferme dopo il vittorioso esordio in preseason sul campo di Mirandola, formazione che Barone e compagni ritroveranno poi in A3. "La prima amichevole ha offerto spunti positivi su cui continuare a lavorare, soprattutto per quanto riguarda l’intensità e la determinazione a non mollare mai un pallone. Rimangono diversi aspetti da migliorare, in particolare la fase break e muro-difesa, ma l’obiettivo è crescere in modo generale su tutti i fondamentali, partendo da questa buona base" è il pensiero del palleggiatore Mattia Catellani, che insieme ai compagni ha sfilato giovedì sera al Conad Le Colline in occasione della presentazione della squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Conad, test importante a Sirmione