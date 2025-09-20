Con un massaggio cardiaco salvò un anziano colto da malore | encomio per il maresciallo dei Carabinieri

Ferraratoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie al suo pronto intervento è riuscito a salvare la vita a un uomo. Nella mattinata odierna, in una breve ma suggestiva cerimonia che si è tenuta al Comando provinciale di Ferrara, il colonnello Alessandro Di Stefano, alla presenza di tutti gli Ufficiali, di una rappresentanza dei militari. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

