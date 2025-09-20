Con Save the Children per cambiare il mondo un biscotto alla volta
Sabato 20 e domenica 21 settembre, Save the Children - l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro - lancia la prima edizione di “BisBuoni. Cambiamo il mondo un biscotto alla volta!”, un’iniziativa che animerà 100 piazze in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: save - children
Finale nazionale di Miss Woman Italy in collaborazione con Save the Children per i bambini di Gaza
Oltre un milione di bambini a rischio per l’ondata di caldo: l’allarme di Save the Children
Save the Children, l’allarme sul caldo estremo: “Oltre 1,2 milioni di bambini a rischio in Italia”
Sabato 20 e domenica 21 settembre, Save the Children - l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro - lancia la prima edizione di “BisBuoni. Cambiamo il mondo un biscotto alla volta!”, un’i Vai su Facebook
Save the Children porta in Veneto i «Bisbuoni», i biscotti solidali per aiutare i bambini in difficoltà - X Vai su X
Con i BisBuoni di Save the Children per cambiare il mondo un biscotto alla volta; Cambiare il mondo, un biscotto alla volta, con 'Save the Children': il 20 e 21 settembre a Valenza; Un biscotto per cambiare il mondo: arrivano i BisBuoni di Save the children.
Con Save the Children per cambiare il mondo un biscotto alla volta - I BisBuoni sono buoni due volte: per chi li gusta e per i bambini che potranno avere un futuro migliore grazie al supporto ai progetti di Save the Children. Come scrive politicamentecorretto.com
A Bergamo arrivano i “BisBuoni” di Save the Children: un biscotto per cambiare il mondo - Un’iniziativa che animerà 100 piazze in tutta Italia per accendere i riflettori sulle disuguaglianze che colpiscono milioni di bambini nel mondo ... Si legge su bergamonews.it