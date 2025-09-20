Con le scarpe lisce in riva al lago donna ruzzola per 60 metri e muore
Una 68enne ha perso la vita oggi al lago di Cave del Predil dopo un incidente in cui è incorsa assieme a un'altra donna (che ha riportato vari traumi), che era con lei.I fattiAlle 17 e 45 la centrale Sores ha attivato i soccorsi dopo la chiamata d'aiuto. Le due donne sono rimaste vittime di una. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Sul sentiero del lago con le scarpe a suola liscia, precipitano per 60 metri: una è morta, l'altra è ferita grave - Una donna di 68 anni ha perso la vita oggi, 20 settembre, dopo essere ruzzolata per 60 metri giù da un sentiero insieme ad un'amica. Come scrive ilgazzettino.it