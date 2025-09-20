Con l’arrivo dell’autunno cresce il desiderio di creare outfit che rivoluzionino con facilità i look quotidiani come i jeans cropped

S lim, a zampa o baggy. I jeans cropped, che si fermano alla caviglia, con l’arrivo dell’autunno sono di nuovo in cima ai desideri fashion. Ecco cinque outfit di tendenza da copiare per indossarli con stile. Con top, blazer e sandali Nei look di transizione tra estate e autunno, i jeans cropped sono accompagnati da top essenziali, blazer avvitati e sandali a listini. Leggi anche › Vocabolario denim. Cosa sono i jeans cropped e a chi stanno bene Con giacca corta e stivaletti col tacco Caratterizzati da una silhouette dritta ma non aderente, i jeans cropped si rivelano perfetti insieme a giacche corte e stivaletti col tacco. 🔗 Leggi su Iodonna.it

