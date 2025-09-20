Con Allegri il Milan fa sul serio | doppio Pulisic e Fofana Udinese dominata

Terza partita di fila senza subire gol e stavolta anche grande abbondanza in fase offensiva: la squadra di Allegri lancia un messaggio di forza a tutto il torneo e costringe i friulani alla prima sconfitta stagionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Con Allegri il Milan fa sul serio: doppio Pulisic e Fofana, Udinese dominata

In questa notizia si parla di: allegri - milan

Milan, nuovi contatti per il terzino: Allegri approva la scelta

Milan, colpo in arrivo per Allegri: sta svolgendo le visite mediche

Saluta il Milan, è ufficiale: l’ha deciso Allegri

Serie A, Udinese-Milan 0-3: terzo successo per Allegri Verona-Juventus 1-1. Bianconeri fermati dagli scaligeri ancora a secco di vittorie Bologna-Genoa 2-1 Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-ca - facebook.com Vai su Facebook

Udinese-Milan si parte: Allegri si affida a Pulisic e Gimenez, Runjaic con Zarraga per la vetta | Diretta 0-0 https://trib.al/JR6pWN7 - X Vai su X

Lecce-Milan, Allegri: Vlahovic? Non l'ho mai chiesto. Jashari out; Abbaglio sul rigore non dato a Nkunku, poi spogliarello di Allegri che viene espulso: la moviola; Milan, tra 7 giorni si fa sul serio. Cosa va e cosa non va nello scacchiere di Allegri.

Con Allegri il Milan fa sul serio: doppio Pulisic e Fofana, Udinese dominata - Terza partita di fila senza subire gol e stavolta anche grande abbondanza in fase offensiva: la squadra di Allegri lancia un messaggio di forza a tutto il torneo e costringe i friulani alla prima scon ... Segnala gazzetta.it

Udinese-Milan, rossoneri in vantaggio all'intervallo: 0-1 che sta stretto - Il Milan chiude il primo tempo del Bluenergy Stadium in vantaggio di un gol e con una prima frazione giocata in modo serio ed attento. milannews.it scrive