comune e privati investono nel verde trenta nuovi alberi nei parchi

Una trentina di nuovi alberi per i parchi formiginesi. Il recente censimento delle alberature ha purtroppo evidenziato la presenza di esemplari malati e a rischio caduta che, per ragioni di sicurezza, sono stati abbattuti. Anche per questo, l’Amministrazione avvierà una sovracompensazione con nuove piantumazioni, destinate ad integrare un patrimonio di oltre 926mila metri quadrati di verde pubblico che hanno visto, solo nei primi mesi di quest’anno più di 700 alberi, anche grazie al progetto regionale ‘Un albero per ogni nato’ e ‘Kilometro della Salute’ realizzato dal Consorzio Forestale no profit Mutina Arborea e sostenuto da Opocrin S. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

