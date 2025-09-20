Compleanno straordinario per nonna Rina che festeggia 100 anni con l' affetto di tutta San Giovanni Teatino

Chietitoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Festa grande, a San Giovanni Teatino, per la centenaria Rina Nardoni, che ha raggiunto lo straordinario traguardo del secolo di vita.  Nella mattinata di sabato 20 settembre la signora, classe 1925, ha ricevuto la visita del sindaco Giorgio Di Clemente e dell'assessore Paola Zuccarini, che le. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: compleanno - straordinario

Compleanno straordinario per nonna Rina, che festeggia 100 anni con l'affetto di tutta San Giovanni Teatino; Compleanno da record, nonna Rina spegne 108 candeline; San Stino. Compleanno da record, Veneranda compie 108 anni: è tra le persone più anziane d’Italia. Ama cantare, vive con figlia e nipoti.

San Stino. Nonna Veneranda compie 107 anni: «Tra gli ultracentenari più longevi» - Oggi la nonnina di San Stino spegne le candeline sulla torta dello straordinario compleanno. Segnala ilgazzettino.it

compleanno straordinario nonna rinaTutto pronto per la festa di compleanno da 103 candeline, con tutto il paese - Un compleanno eccezionale quello che si prepara a festeggiare la comunità di Rosegaferro: la nonna in foto compie 103 anni ... veronaoggi.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Compleanno Straordinario Nonna Rina