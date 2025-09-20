Como tentò il suicidio a 13 anni | indagato il medico che l’aveva in cura

Como, 20 settembre 2025 – A soli 13 anni, era precipitata dalla finestra della sua abitazione, andando incontro a lesioni gravissime e a conseguenze permanenti. Un gesto che non era stato accidentale, ma al contrario ritenuto la conseguenza di una decisone volontaria da parte della ragazzina, che da tempo si trovava in una condizione di grave fragilità. In questa sua condizione delicata e nota ai genitori, era seguita, in particolare, da un medico specialista dell’ospedale Sant’Anna: nei giorni scorsi, ha ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini notificato dal sostituto procuratore di Como Antonio Nalesso, che ipotizza a suo carico il reato di lesioni personali colpose in ambito sanitario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

