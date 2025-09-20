Commercianti sfiduciati nessun contributo per l' apertura di nuove attività
A mesi dal lancio, si è chiuso e si conoscono i risultati del bando del Comune di Modena per sostenere commercio e artigianato. Il progetto, finanziato con 113 mila euro ricavati dalla vendita delle licenze dei taxi, era nato per arginare l'emorragia di "vetrine vuote" e incentivare sia la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: commercianti - sfiduciati
Commercianti sfiduciati, nessun contributo dal bando comunale per l'apertura di nuove attività.
