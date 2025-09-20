Commento al Vangelo di oggi 20 settembre 2025 | Lc 8,4-15

Meditiamo il Vangelo del 20 settembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti!» Santi Andrea Kim Tae-Gôn, presbitero, Paolo Chông Ha-Sang e compagni, martiri Dal Vangelo secondo Luca Lc 8,4-15 In quel tempo, poiché una grande folla si radunava e accorreva a lui gente. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 20 settembre 2025: Lc 8,4-15

In questa notizia si parla di: commento - vangelo

Commento al Vangelo di oggi 28 giugno 2025: Lc 2,41-51

Commento al Vangelo di oggi 29 giugno 2025: Mt 16,13-19

Commento al Vangelo di oggi 30 giugno 2025: Mt 8,18-22

Il commento di don Giulio Madeddu al vangelo di domenica 21 settembre Vai su Facebook

fra Stefano M. Bordignon - Commento al Vangelo del 20 Agosto 2025 -; don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 20 Luglio 2025 -; p. Luca Arzenton - Commento al Vangelo di oggi, 20 Agosto 2025 -.

È la parola che apre i nostri occhi - Il Vangelo di oggi non ha bisogno di nessun commento perché è Gesù stesso a fornire il commento alla parabola che ... Si legge su famigliacristiana.it

Commento al Vangelo di oggi 17 settembre 2025: Lc 7,31-35 - Meditiamo il Vangelo del 17 settembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Segnala lalucedimaria.it