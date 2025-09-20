Commento al Vangelo di oggi 20 settembre 2025 | Lc 8,4-15

Lalucedimaria.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meditiamo il Vangelo del 20 settembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore.  «Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti!» Santi Andrea Kim Tae-Gôn, presbitero, Paolo Chông Ha-Sang e compagni, martiri Dal Vangelo secondo Luca Lc 8,4-15 In quel tempo, poiché una grande folla si radunava e accorreva a lui gente. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

commento al vangelo di oggi 20 settembre 2025 lc 84 15

© Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 20 settembre 2025: Lc 8,4-15

In questa notizia si parla di: commento - vangelo

Commento al Vangelo di oggi 28 giugno 2025: Lc 2,41-51

Commento al Vangelo di oggi 29 giugno 2025: Mt 16,13-19

Commento al Vangelo di oggi 30 giugno 2025: Mt 8,18-22

fra Stefano M. Bordignon - Commento al Vangelo del 20 Agosto 2025 -; don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 20 Luglio 2025 -; p. Luca Arzenton - Commento al Vangelo di oggi, 20 Agosto 2025 -.

commento vangelo oggi 20È la parola che apre i nostri occhi - Il Vangelo di oggi non ha bisogno di nessun commento perché è Gesù stesso a fornire il commento alla parabola che ... Si legge su famigliacristiana.it

commento vangelo oggi 20Commento al Vangelo di oggi 17 settembre 2025: Lc 7,31-35 - Meditiamo il Vangelo del 17 settembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Segnala lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: Commento Vangelo Oggi 20