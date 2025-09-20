Comitato Oip disabili nelle scuole | Dopo mesi sblocchiamo il servizio di igiene ecco come ottenerlo
Informiamo oltre alle istituzioni, i genitori sulle procedure per attivare il servizio igienico personale nelle scuole per i propri figli visto le grandi difficoltà incontrate in questi giorni. Per quanto riguarda gli assistenti igienico-sanitari, al momento della scelta al Comune – Ufficio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Giovanni Gallina: "Nessun taglio ai diritti ai ragazzi disabili nelle scuole, il comitato scende in campo"
Scuola, Comitato Sos Oip (operatori igienico personale): "Non esistono ragazzi disabili di serie A e B, pronti alla diffida"
Il comitato Oip: "Ricorsi dei genitori se il servizio igienico personale per i ragazzi disabili non parte"
E' partito ieri il secondo campus estivo, voluto dal CIP (Comitato Italiano Paraolimpico) Emilia Romagna con la Direzione Regionale INAIL rivolto ad adulti disabili da lavoro. Ospiti per tre giornate 9/10/11 settembre presso il nostro circolo. Vai su Facebook
“Scuola e disabilità: chiarite le procedure per il servizio igienico personale” - p: “Sono stati 10 mesi di incontri , di studio per arrivare a decifrare una normativa frastagliata. blogsicilia.it scrive
Scuola, petizione del comitato degli operatori igienico-personale: raccolte 500 firme - Randazzo: grande partecipazione da parte della comunità continueremo per difendere i “nostri “bambini speciali. Scrive palermotoday.it