Comitato Oip disabili nelle scuole | Dopo mesi sblocchiamo il servizio di igiene ecco come ottenerlo

Informiamo oltre alle istituzioni, i genitori sulle procedure per attivare il servizio igienico personale nelle scuole per i propri figli visto le grandi difficoltà incontrate in questi giorni. Per quanto riguarda gli assistenti igienico-sanitari, al momento della scelta al Comune – Ufficio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Giovanni Gallina: "Nessun taglio ai diritti ai ragazzi disabili nelle scuole, il comitato scende in campo"

Scuola, Comitato Sos Oip (operatori igienico personale): "Non esistono ragazzi disabili di serie A e B, pronti alla diffida"

Il comitato Oip: "Ricorsi dei genitori se il servizio igienico personale per i ragazzi disabili non parte"

“Scuola e disabilità: chiarite le procedure per il servizio igienico personale” - p: “Sono stati 10 mesi di incontri , di studio per arrivare a decifrare una normativa frastagliata. blogsicilia.it scrive

Scuola, petizione del comitato degli operatori igienico-personale: raccolte 500 firme - Randazzo: grande partecipazione da parte della comunità continueremo per difendere i “nostri “bambini speciali. Scrive palermotoday.it

