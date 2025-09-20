Comitato di quartiere San Francesco | ritorna l' iniziativa dello zaino solidale

Il Comitato di Quartiere San Francesco presieduto da Laura Vitale, ripropone l'iniziativa "Zaino solidale" per aiutare gli studenti bisognosi. "Serve materiale di cancelleria: penne quaderni colori album compassi etc anche zaini. Chi volesse essere generoso e donare vi aspettiamo in sede (piazza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: comitato - quartiere

Proposte di democrazia partecipata, Comitato di Quartiere e Progetto Reggio a confronto

Salta la "Sagra della braciola cu 'o Zit Spezzat": ad Eboli è scontro fra comitato di quartiere e Comune

Parco Cacozza alla città, l'obiettivo di UniReggio e del comitato di quartiere viale Calabria-Palmi

Comitato di Quartiere Axa-Palocco - facebook.com Vai su Facebook

Meditazione-yoga per tutti al Comitato di Quartiere San Francesco: al via gli appuntamenti; Comitato di quartiere San Francesco: ritorna l'iniziativa dello zaino solidale; Il comitato di quartiere Santa Caterina - San Brunello non chiede più permesso.

Pimonte: festa in onore di San Sebastiano. Prodotti a chilometro zero, spettacoli teatrali e tanta buona musica - Un lungo programma di eventi, iniziato lunedì scorso con una cena offerta da aziende e ristoratori locali ... Riporta ilgazzettinovesuviano.com

Velletri, Festa di San Francesco 2025: tre giorni di eventi, musica e riflessione dal 3 al 5 Ottobre - La Festa di San Francesco si conferma così un appuntamento atteso, che coniuga tradizione e attualità, proponendo spettacoli e divertimento, ma anche riflessioni profonde su temi come il bullismo, coi ... Scrive castellinotizie.it