Come sta Lautaro | la condizione fisica del capitano alla vigilia del Sassuolo
Come sta Lautaro. Il fastidio alla schiena continua a condizionare Lautaro Martinez. L’attaccante argentino non è ancora al meglio e le sensazioni che arrivano da Appiano non fanno ben sperare per la sua presenza contro il Sassuolo. Nella partitella di rifinitura, Cristian Chivu ha preferito non rischiarlo, segnale che lo staff medico e tecnico vuole agire con la massima prudenza. L’idea è quella di verificare le condizioni del capitano giorno dopo giorno, evitando di forzare i tempi. Lautaro potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo già oggi, ma la sua convocazione per la gara di San Siro rimane incerta. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
