Razzante Contrastare il divario digitale e favorire l’inclusione sociale, aiutando le persone più vulnerabili come gli anziani, gli stranieri, i disoccupati, gli individui in difficoltà economica a sviluppare le competenze necessarie per usare in modo autonomo e consapevole le tecnologie digitali. Nasce con questo ambizioso e nobile obiettivo l’iniziativa lanciata dal Comune di Milano, insieme alla Fondazione Mondo Digitale ETS e a MigliorAttivaMente APS, con il sostegno della Fondazione di Comunità Milano. Si chiama REMID@ – Rendere Milano Inclusiva e Digitale. E’ un progetto che prevede la creazione di undici centri di facilitazione digitale distribuiti nelle Case di Quartiere della città, con l’obiettivo di rendere il mondo digitale più accessibile e comprensibile per tutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Come rendere la tecnologia più accessibile