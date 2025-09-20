Come rendere la tecnologia più accessibile
Razzante Contrastare il divario digitale e favorire l’inclusione sociale, aiutando le persone più vulnerabili come gli anziani, gli stranieri, i disoccupati, gli individui in difficoltà economica a sviluppare le competenze necessarie per usare in modo autonomo e consapevole le tecnologie digitali. Nasce con questo ambizioso e nobile obiettivo l’iniziativa lanciata dal Comune di Milano, insieme alla Fondazione Mondo Digitale ETS e a MigliorAttivaMente APS, con il sostegno della Fondazione di Comunità Milano. Si chiama REMID@ – Rendere Milano Inclusiva e Digitale. E’ un progetto che prevede la creazione di undici centri di facilitazione digitale distribuiti nelle Case di Quartiere della città, con l’obiettivo di rendere il mondo digitale più accessibile e comprensibile per tutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: rendere - tecnologia
Il 64% degli italiani si dedica alla cura di piante, orti e giardini; un trend in costante ascesa che abbraccia tutte le generazioni. Ecco come rendere questo hobby più smart con la tecnologia
Hai visto il nuovo iPhone 17? Schermo protetto dal nuovo Ceramic Shield 2 che lo rende indistruttibile nel tempo. In più, dotato di tecnologia ProMotion a 120Hz, per rendere i tuoi giochi reali e adrenalinici. Tuo a partire da 439€ se restituisci il tuo iPhone 16 Vai su Facebook
Quali tecnologie possono rendere più veloce e sicura l’#InnovazioneVegetale? Dai uno sguardo qui! #GrowingTheFuture - X Vai su X
Come rendere la tecnologia più accessibile - Razzante Contrastare il divario digitale e favorire l’inclusione sociale, aiutando le persone più vulnerabili come gli anziani, gli ... Scrive ilgiorno.it
Come rendere un sito web davvero accessibile: guida all’European Accessibility Act - L’Accessibility Directive 2016/2102 ha già imposto obblighi di accessibilità ai siti e alle app delle pubbliche amministrazioni. Secondo diritto.it