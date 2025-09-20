Come lo Juventus Museum è diventato uno dei musei più visitati in Italia
Ci sono città che nei giorni delle partite cambiano faccia, soprattutto durante la Champions League. A Torino, quando gioca la Juventus, lo percepisci subito: le piazze piene di sciarpe bianconere, i gruppi di tifosi arrivati in treno che si mischiano ai turisti, i ragazzini con la maglia di Yildiz che spuntano ovunque. E la frase da bar «a Torino ci sono solo tifosi granata» la puoi archiviare come quelle verità auto-rassicuranti che ripetono solo gli antijuventini. La città respira Juve e basta vedere cosa succede intorno all’Allianz Stadium per rendersene conto. Proprio lì, incollato allo stadio, c’è lo Juventus Museum, che ormai è entrato stabilmente nei cinquanta più visitati in Italia, con quasi due milioni di ingressi in tredici anni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: juventus - museum
Elkann all’inaugurazione della Hall of Fame allo Juventus Museum: «Uno straordinario tributo alla grandezza del nostro club. Tifiamo per una maglia e sogniamo grazie a chi la onora»
Ultimissime Juve LIVE: svelate le condizioni di Conceicao, inaugurata la Hall of Fame allo Juventus Museum
Ultimissime Juve LIVE: svelate le condizioni di Conceicao, inaugurata la Hall of Fame allo Juventus Museum, novità sul futuro di Milik
Pasquale Golia. . Serie A EniLive 2025/26: E’ il grande giorno di Juventus vs Inter, prima, però, i tifosi bianconeri nello Juventus Museum incontrano i miti della storia bianconera. Venite insieme a me nella nuovissima Hall of fame della Juventus … #pasqual Vai su Facebook
La Juventus inaugura la sua Hall of Fame Allo Juventus Museum sarà possibile celebrare e ricordare le leggende del passato bianconero E per diventare un eroe immortale bisogna rispettare almeno uno di cinque requisiti indispensabili #Juventus #H - X Vai su X