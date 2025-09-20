Ci sono città che nei giorni delle partite cambiano faccia, soprattutto durante la Champions League. A Torino, quando gioca la Juventus, lo percepisci subito: le piazze piene di sciarpe bianconere, i gruppi di tifosi arrivati in treno che si mischiano ai turisti, i ragazzini con la maglia di Yildiz che spuntano ovunque. E la frase da bar «a Torino ci sono solo tifosi granata» la puoi archiviare come quelle verità auto-rassicuranti che ripetono solo gli antijuventini. La città respira Juve e basta vedere cosa succede intorno all’Allianz Stadium per rendersene conto. Proprio lì, incollato allo stadio, c’è lo Juventus Museum, che ormai è entrato stabilmente nei cinquanta più visitati in Italia, con quasi due milioni di ingressi in tredici anni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come lo Juventus Museum è diventato uno dei musei più visitati in Italia