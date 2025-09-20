Come la Nato può perdere la terza guerra mondiale in cinque giorni | i punti deboli

In una ipotetica "terza guerra mondiale" contro la Russia di Vladimir Putin, la Nato durerebbe appena cinque giorni. L'avvertimento arriva dal generale britannico Sir Richard Shirreff, fino al 2014 vice comandante dell'Alleanza atlantica. E secondo Bloomberg, intanto Putin potrebbe prediligere. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: nato - perdere

Così la Nato può perdere la terza guerra mondiale in 5 giorni - la Repubblica - X Vai su X

Unico, inconfondibile, nato per combattere. Hellboy è pronto, ancora una volta, a sfidare l’oscurità. #Hellboy – L'Uomo Deforme è ora disponibile on demand. Non perdere il film sulla tua piattaforma preferita: Prime Video http://bit.ly/3VHMyTD Apple TV Vai su Facebook

Russia e Cina, attacco simultaneo alla Nato e a Taiwan? L'allarme di Rutte: «Così si rischia la terza guerra mondiale». Le parole al NYT - Il Segretario generale della Nato Mark Rutte ha lanciato l'allarme: un attacco militare simultaneo da parte di Cina e Russia potrebbe far precipitare il mondo in un nuovo, devastante conflitto globale ... Segnala ilmessaggero.it

Vertice Nato, l’Occidente marcia verso la terza guerra mondiale: cinque punti per fermarlo - L’Occidente marcia verso la terza guerra mondiale, per fermarlo ci vogliono punti fermi, eccone alcuni. Riporta ilfattoquotidiano.it