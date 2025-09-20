Come funziona la gold card di Trump da un milione di dollari per chi vuole entrare negli Stati Uniti
Il presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine esecutivo per la creazione di una "gold card" da un milione di dollari per gli stranieri che vogliono stabilirsi nel Paese. Un percorso accelerato che consentirà, a chi potrà permetterselo, di trasferirsi negli Usa. "Sarà un enorme successo", ha detto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: funziona - gold
Donald Trump introduce la “Gold Card” da 1 milione di dollari: cos’è e come funziona
Vuoi lavorare negli Usa? Paga un milione di euro con la 'Trump Gold Card'. Cos'è e come funziona - X Vai su X
Quotidiano di Sicilia. . Ma come funziona il Festival del Cinema di Venezia? Trovate gli articoli completi sul nostro sito QdS.it #FestivalDelCinemaDiVenezia #quotidianodisicilia Vai su Facebook
Trump presenta la 'gold card', un nuovo pass per entrare negli Usa; Trump lancia la gold card per la cittadinanza. E i visti diventano più cari; Usa, ecco la “Gold card” di Trump: il pass d’ingresso accelerato che costa un milione.
Come funziona la gold card di Trump da un milione di dollari per chi vuole entrare negli Stati Uniti - Il presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine esecutivo per la creazione di una "gold card" da un milione di dollari per gli stranieri ... Scrive fanpage.it
Trump Gold Card, ora se vuoi lavorare negli Usa devi pagare un milione di euro. Cos'è e come funziona il nuovo pass d'ingresso - Il segretario al Commercio Howard Lutnick ha spiegato che la tassa da 100. Riporta affaritaliani.it