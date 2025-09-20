Colto da un malore in auto | muore assessore comunale nel Salernitano

Tempo di lettura: < 1 minuto La comunità di San Mauro Cilento, un comune in provincia di Salerno, è sotto choc per la morte di Angelo “Rino” Di Maria, assessore comunale che nella giornata di ieri è stato trovato senza vita nella sua auto. L’amministratore cilentano, 53 anni, sarebbe stato stroncato da un malore. La salma si trova ora all’obitorio dell’ospedale di Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti. Non è da escludere che possa essere disposta l’autopsia. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita del 53enne che, pare, fosse stato già in ospedale per un malessere. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Colto da un malore in auto: muore assessore comunale nel Salernitano

