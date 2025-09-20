Colto da malore si accascia a terra | tragedia alla Sagra dell' Uva morto 46enne carabiniere

CERRETO D’ESI – La tragedia si è consumata nella serata di ieri, mentre era in corso di svolgimento la Sagra dell’Uva. Un carabiniere in servizio nell’area della festa è stato colto da malore e si accasciato a terra, perdendo i sensi. Inutili i tempestivi interventi da parte del personale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: colto - malore

Colto da malore sul monte: escursionista soccorso in quota

Eugenio Scordo, militare colto da malore in servizio, muore a 41 anni: il cordoglio del Ministro Guido Crosetto

Caldo, 35enne colto da malore in fabbrica: «Era immobile a terra, senza più forze». Soccorso anche un 67enne che lavorava in giardino

Voltri, anziano colto da malore in mare: muore durante il trasporto in ospedale - X Vai su X

? Colto da malore mentre cercava funghi a Campelli, inutili i soccorsi ? Vai su Facebook

Colto da malore si accascia a terra: tragedia alla Sagra dell'Uva, morto 46enne carabiniere; Malore mentre lavora nei boschi, si accascia a terra e muore a 38 anni: la tragedia sotto gli occhi del papà; ? Si accascia a terra nel campo, muore stroncato da un malore improvviso.

Accompagnato per la dialisi, si accascia per strada e muore colto da malore - Il tempo di raggiungere l’auto dell’associazione di Bagheria quando si è accasciato per terra colto da infarto ed è morto. Riporta blogsicilia.it

Cagliari, malore in via Liguria: uomo si accascia davanti ai passanti - Paura nel pomeriggio di oggi in via Liguria, dove un uomo si è improvvisamente accasciato a terra, colto da un malore. msn.com scrive