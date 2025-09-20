Coltivava marijuana sul balcone | arrestato uno spacciatore a Battipaglia

In azione, il 18 settembre, gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Battipaglia che hanno messo in manette uno spacciatore di 45 anni. L'accusa è di produzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, in quanto il pusher, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it