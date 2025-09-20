Colpo grosso del Cesena a Venezia | terza vittoria in trasferta

Cesena, 20 settembre 2025 – Colpo grosso del Cesena a Venezia. In quella che sulla carta sembrava una partita proibitiva con i lagunari favoriti vista l'ambizione di tornare subito in A, sono i bianconeri a prevalere e convincere: terzo successo in altrettante trasferte e vetta in coabitazione con il Palermo, prossima avversaria al Manuzzi (in attesa della gara Mantova-Modena). La partita. Le squadre si danno battaglia subito, partita intensa, equilibrata e nel primo tempo manca solo il gol perché le occasioni succose fioccano. Come quella capitata a Blesa, rasoterra ben parato da Stankovic, soprattutto su spizzata di Mangraviti Shpendi non riesce a buttarla dentro a contatto col secondo palo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

