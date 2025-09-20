Colpo grosso del Cesena a Venezia | terza vittoria in trasferta

Sport.quotidiano.net | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesena, 20 settembre 2025 – Colpo grosso del Cesena a Venezia. In quella che sulla carta sembrava una partita proibitiva con i lagunari favoriti vista l'ambizione di tornare subito in A, sono i bianconeri a prevalere e convincere: terzo successo in altrettante trasferte e vetta in coabitazione con il Palermo, prossima avversaria al Manuzzi (in attesa della gara Mantova-Modena). La partita. Le squadre si danno battaglia subito, partita intensa, equilibrata e nel primo tempo manca solo il gol perché le occasioni succose fioccano. Come quella capitata a Blesa, rasoterra ben parato da Stankovic, soprattutto su spizzata di Mangraviti Shpendi non riesce a buttarla dentro a contatto col secondo palo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

colpo grosso del cesena a venezia terza vittoria in trasferta

© Sport.quotidiano.net - Colpo grosso del Cesena a Venezia: terza vittoria in trasferta

In questa notizia si parla di: colpo - grosso

Colpo grosso nel basso Salento: i proprietari sono fuori casa, razzia di ori e contanti per decine di migliaia di euro

Retroscena Osimhen: la Juve tentò il colpo grosso prima dell’addio di Giuntoli

Caos Serie C: tra svendite, addii e ricostruzioni… ma l’Arezzo sogna il colpo grosso!

Colpo grosso del Cesena a Venezia: terza vittoria in trasferta; Venezia - Cesena in Diretta Streaming | IT; Colpo grosso al Superenalotto a Cesena, con una schedina da tre euro ne vince quasi 400mila.

colpo grosso cesena veneziaColpo Cesena a Venezia, agganciato il Palermo in vetta. Spezia, che tonfo in casa! - I romagnoli superano la formazione di Stroppa e agganciano i rosanero. Da tuttosport.com

Il Cesena in laguna affonda il Venezia, Cavalluccio in vetta insieme al Palermo - Il Cavalluccio raddoppia, sugli sviluppi di un corner, con un colpo di testa di Mangraviti. Scrive cesenatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Colpo Grosso Cesena Venezia