Colpo grosso del Cesena a Venezia | terza vittoria in trasferta
Cesena, 20 settembre 2025 – Colpo grosso del Cesena a Venezia. In quella che sulla carta sembrava una partita proibitiva con i lagunari favoriti vista l'ambizione di tornare subito in A, sono i bianconeri a prevalere e convincere: terzo successo in altrettante trasferte e vetta in coabitazione con il Palermo, prossima avversaria al Manuzzi (in attesa della gara Mantova-Modena). La partita. Le squadre si danno battaglia subito, partita intensa, equilibrata e nel primo tempo manca solo il gol perché le occasioni succose fioccano. Come quella capitata a Blesa, rasoterra ben parato da Stankovic, soprattutto su spizzata di Mangraviti Shpendi non riesce a buttarla dentro a contatto col secondo palo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: colpo - grosso
Colpo grosso nel basso Salento: i proprietari sono fuori casa, razzia di ori e contanti per decine di migliaia di euro
Retroscena Osimhen: la Juve tentò il colpo grosso prima dell’addio di Giuntoli
Caos Serie C: tra svendite, addii e ricostruzioni… ma l’Arezzo sogna il colpo grosso!
Colpo grosso in Svizzera per Wilier-Vittoria MTB Factory Team , a medaglia al Mondiale di Crans Montana con Simone Avondetto e Gustav Heby Pedersen (XCO) e con Zanotti e Paccagnella (XCR) Vai su Facebook
#Hollywood, la famiglia Ellison prepara il colpo grosso: secondo il WSJ, Paramount Skydance è al lavoro su un’offerta per acquistare l’intera società rivale Warner Bros Discovery, comprese le attività televisive e cinematografiche. Il servizio di Adolfo Valente ( - X Vai su X
Colpo grosso del Cesena a Venezia: terza vittoria in trasferta; Venezia - Cesena in Diretta Streaming | IT; Colpo grosso al Superenalotto a Cesena, con una schedina da tre euro ne vince quasi 400mila.
Colpo Cesena a Venezia, agganciato il Palermo in vetta. Spezia, che tonfo in casa! - I romagnoli superano la formazione di Stroppa e agganciano i rosanero. Da tuttosport.com
Il Cesena in laguna affonda il Venezia, Cavalluccio in vetta insieme al Palermo - Il Cavalluccio raddoppia, sugli sviluppi di un corner, con un colpo di testa di Mangraviti. Scrive cesenatoday.it