Colpito alla schiena dal nastro trasportatore | operaio grave in ospedale

Bresciatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura in fabbrica, dove un lavoratore è rimasto ferito dopo essere stato urtato da un nastro trasportatore mentre era impegnato alla guida di un carroponte. L'episodio è avvenuto in una ditta di Breno nel primo pomeriggio di ieri: a restarne vittima un uomo di 32 anni, colpito alla. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

