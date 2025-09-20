Colpito alla schiena dal nastro trasportatore | operaio grave in ospedale

Bresciatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura in fabbrica, dove un lavoratore è rimasto ferito dopo essere stato urtato da un nastro trasportatore mentre era impegnato alla guida di un carroponte. L'episodio è avvenuto in una ditta di Breno nel primo pomeriggio di ieri: a restarne vittima un uomo di 32 anni, colpito alla. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: colpito - schiena

Bassano Del Grappa, fermato l’aggressore del professore. Lo aveva colpito con un coltello alla schiena dopo il no a una sigaretta

Bussa alla porta per scherzo e scappa, undicenne muore in Texas: “Colpito alla schiena con arma da fuoco”

Minorenne colpito alla schiena da un proiettile a Sant’Antimo: è in pericolo di vita

Colpito alla schiena dal nastro trasportatore: operaio grave in ospedale; Colpito alla schiena dal nastro trasportatore: operaio grave in ospedale; Fuga di Gpl dal bombolone domestico: evacuate due aziende.

Operaio colpito alla schiena dal nastro trasportatore: codice rosso a Breno - Il 112 ha inviato sul posto ambulanza, automedica ed elisoccorso, oltre ai carabinieri che dovranno ricostruire la responsabilità dell'a ... Da quibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Colpito Schiena Nastro Trasportatore