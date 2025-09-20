Una frazione di secondo ha trasformato i sogni della squadra azzurra in incertezza, quando un contatto involontario ha rallentato Marcell Jacobs proprio nel cuore della batteria della 4×100 ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo, aprendo un immediato dibattito sul regolamento e sul destino finale degli azzurri. Un imprevisto che cambia la corsa Le batterie . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Collisione in zona cambio, azzurri fuori dalla finale della 4×100