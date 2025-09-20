Colleferro spaccio tra i giovani Preso un 16enne con 110 grammi di hashish

Sempre più giovani i nuovi spacciatori dei comuni a sud della provincia di Frosinone. La Polizia del commissariato di Colleferro, nelle ore scorse, ha messo a segno un'altra importante operazione antidroga nella cittadina Casilina, confermando il costante impegno nel contrasto allo spaccio di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

