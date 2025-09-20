Colleferro Sorpreso in strada con qualche dose A casa custodiva oltre un etto di hashish 16enne del posto arrestato dalla Polizia di Stato
Cronache Cittadine COLLEFERRO – La Polizia di Stato – a seguito di un pattuglione disposto dal dirigente il Commissariato distaccato di Colleferro L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
In questa notizia si parla di: colleferro - sorpreso
Colleferro | Valmontone. Sorpreso a bordo di un’auto sospetta: targa e telaio discordanti. Italo-brasiliano indagato dalla Polizia di Stato per ricettazione
La Casa di PePe Srl - Struttura Educativa 0-6 anni | Colleferro Vai su Facebook
Colleferro. Sorpreso in strada con qualche dose. A casa custodiva oltre un etto di hashish. 16enne del posto arrestato dalla Polizia di Stato; Controlli straordinari dei Carabinieri a Colleferro: due arresti, una denuncia e multe per 500 euro; Dagli ubriachi al volante all'automobilista con la patente falsa. Sanzioni per 6mila euro.