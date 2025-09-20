Colleferro la foresteria comunale torna a nuova vita foto

E' stata inaugurata questa mattina la foresteria comunale sopra alla Club House di via degli Atleti 2 a Colleferro. Il taglio del nastro della struttura che è stata recuperata grazie ai fondi del Pnrr alla presenza del Sindaco Sanna e dell'assessore allo sport Sara Zangrilli, oltre che ai. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Colleferro, la visita del presidente Mattarella e l'omaggio alla memoria di Willy. Le riflessioni del sindaco Sanna - Giornate da non dimenticare, quelle appena trascorse, per il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna, che promuove il valore della cultura come stella polare per il nostro cammino ...

