Colleferro la foresteria comunale torna a nuova vita foto
E' stata inaugurata questa mattina la foresteria comunale sopra alla Club House di via degli Atleti 2 a Colleferro. Il taglio del nastro della struttura che è stata recuperata grazie ai fondi del Pnrr alla presenza del Sindaco Sanna e dell'assessore allo sport Sara Zangrilli, oltre che ai. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: colleferro - foresteria
RIAPRE LA FORESTERIA COMUNALE – CLUB HOUSE Il Comune di Colleferro è lieto di invitare la cittadinanza alla cerimonia di riapertura della Foresteria Comunale – Club House, dopo i lavori di ristrutturazione realizzati nell’ambito degli interventi di Rig Vai su Facebook
Colleferro, la foresteria comunale torna a nuova vita (foto); Colleferro foresteria comunale; Colleferro, con i fondi del Pnrr al via la ristrutturazione della foresteria Club House.
Colleferro, la visita del presidente Mattarella e l’omaggio alla memoria di Willy. Le riflessioni del sindaco Sanna - Giornate da non dimenticare, quelle appena trascorse, per il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna, che promuove il valore della cultura come stella polare per il nostro cammino ... Riporta ilquotidianodellazio.it