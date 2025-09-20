Col Pisa possibile esordio in azzurro per Gutierrez
Il terzino spagnolo pronto per l’esordio in azzurro. Per il match di lunedì sera in campionato contro il Pisa di Gilardino al Maradona, il tecnico . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: pisa - possibile
Meteo, l'afa non molla Pisa e provincia: soltanto nel week end un possibile cambiamento
Akinsanmiro Inter, svelata la cifra del riscatto per il Pisa: possibile questa plusvalenza
Non solo Albiol, il Pisa pensa a un altro ex Napoli: possibile colpo a sorpresa
? Infortunio per Amir Rrahmani: lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Stop di circa 20 giorni, salterà le gare contro Fiorentina, Manchester City e Pisa. Possibile rientro per Napoli-Milan del 28/9 o per la Champions contro lo Sporting. Il comu Vai su Facebook
#Stengs: “Voglio aiutare il #Pisa nel miglior modo possibile. Sono qui per giocare il mio miglior calcio” - X Vai su X
Domani inizia il campionato Primavera; tutte le gare casalinghe degli azzurri in diretta sul nostro canale YouTube; Gattuso, da Pisa alla nazionale, la storia d'amore; Scherma paralimpica: Cdm, Betti argento e Massa bronzo nel fioretto a Pisa.
Col Pisa possibile esordio in azzurro per Gutierrez - Per il match di lunedì sera in campionato contro il Pisa di Gilardino al Maradona, il tecnico ... Lo riporta forzazzurri.net
Sinner, il tabellone degli US Open: esordio con Kopriva, possibile derby con Musetti ai quarti - Il tennista azzurro sfiderà il ceco Vit Kopriva, numero 87 del mondo, all'esordio dello Slam americano, l'ultimo della stagione a cui ... Da adnkronos.com