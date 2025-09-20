Coca Cola Hbc Italia Fontana | Lavoratori e territorio protagonisti di una grande storia

(Adnkronos) – "Al di là di ogni marchio commerciale, sono le persone a fare un'azienda. Senza i lavoratori, la loro passione e il loro impegno, tutto passerebbe in secondo piano". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, questa mattina ai cinquant'anni dello stabilimento Coca-Cola di Nogara (Verona), il più grande in Italia ed . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: coca - cola

Trump cambia anche la Coca-Cola: addio a uno storico ingrediente

Trump dice di aver convinto Coca-Cola a usare zucchero canna al posto di sciroppo mais

Oltre 7mila pezzi iconici di Coca-Cola, la collezione di una vita dei coniugi Alessandrini diventa museo a Rio Salso

Focus REGIONALI – Catalini (UDC): “Noi dell’UDC siamo come la Coca Cola, gli altri sono imitazioni” Leggi l'articolo completo sul nostro blog Vai su Facebook

Coca Cola Village, anche Cristina D'Avena tra i protagonisti - X Vai su X

Coca-Cola Hbc Italia festeggia 50 anni di crescita e innovazione dello stabilimento di Nogara; Coca Cola Hbc Italia Fontana: Lavoratori e territorio protagonisti di una grande storia; Coca-Cola Hbc Italia festeggia 50 anni di crescita e innovazione dello stabilimento di Nogara.

Coca Cola Hbc Italia Fontana: "Lavoratori e territorio protagonisti di una grande storia" - 'Al di là di ogni marchio commerciale, sono le persone a fare un'azienda. Segnala notizie.tiscali.it

I 50 anni di Coca Cola a Nogara, con l’obiettivo Olimpiadi 2026 - Coca Cola festeggia i 50 della fabbrica di Nogara, il più grande sito produttivo d’Italia e il primo in Europa per capacità produttiva. veronaoggi.it scrive