Cobolli sa che Federer è sugli spalti alla Laver Cup e parla al suo staff | Non posso Roger è lì

Flavio Cobolli ha perso la contro Joao Fonseca in Laver Cup ma nonostante questo il Team Europa è in vantaggio 3-1 sul Team World. Il tennista romano è stato però protagonista di un simpatico siparietto durante il match: "Non posso perdere con Roger lì che tifa per me". 🔗 Leggi su Fanpage.it

