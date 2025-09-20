Il Coachella 2026 ha finalmente svelato la lineup ufficiale e promette un’edizione memorabile. In programma dal 10 al 12 aprile e dal 17 al 19 aprile nell’Empire Polo Club di Indio, California, il festival vedrà sul palco alcuni dei nomi più amati del panorama pop, latino e elettronico: Justin Bieber, Karol G, Sabrina Carpenter e Anyma saranno gli headliner di quest’anno. Indice. Coachella 2026 lineup – I protagonisti del venerdì: Sabrina Carpenter e non solo. Sabato con Justin Bieber e Addison Rae. Domenica tra Karol G e Anyma. Coachella 2026 lineup completa. Biglietti e prezzi del Coachella 2026. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Coachella 2026: annunciata la lineup con Justin Bieber, Karol G, Sabrina Carpenter e Anyma