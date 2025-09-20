Cna l’appello ai candidati | Zes nessuno resti escluso
Fermo, 20 settembre 2025 – Credito, lavoro, sanità territoriale, Zona Economica Speciale, infrastrutture materiali e digitali, certezze per il comparto balneare. La Cna di Fermo sta incontrando in queste settimane i candidati alle elezioni regionali, consegnando un documento di proposte che fotografa criticità e priorità d’intervento per l’economia reale, nel quale si chiedono risposte operative su credito, competenze, costi e mercati, senza dimenticare le nuove tipologie di impresa che stanno nascendo, le problematiche del sistema moda ancora in sofferenza e le filiere. “Chiediamo di mettere al centro le Pmi, con strumenti di credito efficaci, formazione tecnica e digitale aderente al fabbisogno, sostegno all’internazionalizzazione e un piano serio su costi energetici, del lavoro e materie prime”, afferma Emiliano Tomassini, presidente Cna Fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
