CMcom – Juventus il sogno Tonali non è solo di Marchisio | due strategie per un colpo a gennaio a centrocampo

2025-09-20 09:20:00 Arrivano conferme: Claudio Marchisio ha rilanciato il sogno per la Juventus di un colpo top a centrocampo e il club bianconero ha due piani differenti in vista di gennaio per potenziare la squadra "Che colpo di mercato sogno per il futuro? Da italiano dico Tonali, ma il sogno irrealizzabile sarebbe Pedri del Barcellona". L'ex bandiera e storico centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio, nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport ha oggi fatto sognare a occhi aperti i tifosi bianconeri in vista di un prossimo mercato che abbia proprio in quello che fu il suo ruolo, il centrocampo, il focus più importante.

