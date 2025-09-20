Clio Art Fair Autunno 2025 | doppia edizione a New York per valorizzare gli artisti indipendenti
Clio Art Fair torna a New York con una doppia e inedita edizione autunnale: la prima andata in scena dal 4 al 7 settembre, e la seconda, attualmente in corso, dal 18 al 21 settembre 2025 presso 511 West 25th Street, Chelsea. La fiera indipendente, dedicata a artisti senza rappresentanza esclusiva, offre a collezionisti, curatori e operatori del settore un’occasione unica per scoprire nuovi talenti e investire nel mercato emergente. Le due edizioni presentano oltre 50 artisti internazionali e più di 150 opere, con prezzi che spaziano da 50 a 150.000 dollari, rendendo l’evento accessibile sia ai nuovi collezionisti sia agli investitori esperti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: clio - fair
Clio Art Fair torna a New York con due edizioni https://ift.tt/81p3SLN - X Vai su X
Civm: trasferta veneta per Francesco Bisceglia, che al volante della sua Renault Clio affronta per la prima volta il tracciato della Pedavena-Croce d’Aune Dopo la vittoria di classe al trofeo “Luigi Fagioli” di Gubbio, Francesco Bisceglia si cimenta per la prima vo Vai su Facebook
Guida all’Art Week di fine estate di New York. L’Armory Show e le altre fiere di settembre 2025; All’Art Week 2024 di New York protagonista anche il design con il debutto della fiera Collectible; Clio Art Fair Autunno 2025: doppia edizione a New York per valorizzare gli artisti indipendenti.
Lucca Art Fair 2025 apre l’autunno dell’arte contemporanea: le novità in programma - Dal 26 al 28 settembre 2025, al via la nona edizione di Lucca Art Fair negli spazi del Real Collegio: gli espositori e tutte le altre novità ... Da exibart.com