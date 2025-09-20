Clio Art Fair Autunno 2025 | doppia edizione a New York per valorizzare gli artisti indipendenti

Clio Art Fair torna a New York con una doppia e inedita edizione autunnale: la prima andata in scena dal 4 al 7 settembre, e la seconda, attualmente in corso, dal 18 al 21 settembre 2025 presso 511 West 25th Street, Chelsea. La fiera indipendente, dedicata a artisti senza rappresentanza esclusiva, offre a collezionisti, curatori e operatori del settore un’occasione unica per scoprire nuovi talenti e investire nel mercato emergente. Le due edizioni presentano oltre 50 artisti internazionali e più di 150 opere, con prezzi che spaziano da 50 a 150.000 dollari, rendendo l’evento accessibile sia ai nuovi collezionisti sia agli investitori esperti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

