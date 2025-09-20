Clima estivo e voglia di mare | ultimo weekend con i salvataggi Ma molti stabilimenti allungano la stagione

Il weekend si preannuncia ancora estivo viste le temperature che dovrebbero avvicinarsi ai 30 gradi e la tintarella che non ne vuole sapere di andarsene. E mentre il servizio di salvataggio dei bagnini termina proprio questa domenica, alcuni stabilimenti balneari del riminese sono tutt'altro che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: clima - estivo

Previsioni meteo, fulmini, grandine e venti di downburst: il nuovo clima estivo italiano

Weekend meteo shock in Italia: clima estivo tradito dai violenti temporali improvvisi?

Allerta gialla per temporali su una parte dell'Abruzzo, ma poi torna un clima estivo: le previsioni meteo

L'anticiclone africano regala bel tempo sull'Italia, con cielo soleggiato o poco nuvoloso, resiste un clima estivo https://dire.it/20-09-2025/1181737-le-previsioni-meteo-di-sabato-20-settembre-2025/… - X Vai su X

#meteo sabato 20 e domenica 21 settembre: in #toscana clima estivo ma qualche nuvola Vai su Facebook

Clima estivo e voglia di mare: ultimo weekend con i salvataggi. Ma molti stabilimenti allungano la stagione; Sharm el-Sheikh a ottobre: mare caldo e resort da sogno; Dove andare al mare d’inverno: 15 mete al caldo.

Voglia d'estate, i vip in fuga che sono già al mare: da Ilary Blasi a Diletta Leotta e Chiara Ferragni, quali sono le mete più gettonate - Si alzano le temperature e iniziano i primi weekend al mare: una scelta eccellente soprattutto per coloro che vogliono staccare la spina e rincarare le energie. Riporta leggo.it

Viaggi a ottobre: dal mare ai vigneti, quali sono le mete perfette per una vacanza low-cost - Chi invece nel mese di ottobre vuole organizzare qualcosa di divertente può partire alla volta della Germania (soprattutto di Monaco di Baviera), dove a inizio mese si tiene l'Oktoberfest. fanpage.it scrive