clerici e clementino battono la serie tradimento ottimo risultato per quarto grado

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time su Rai1 Suzuki Jukebox con Antonella Clerici e Clementino conquistare una media di 2.153.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 la serie Tradimento sigla invece una media di 1.986.000 spettatori pari al 15.4%. Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero calamita una media di 1.001.000 spettatori pari all'8.4% di share, terzo programma più visto in prima serata. Su Rai2 il film Race for Glory - Audi vs Lancia con Riccardo Scamarcio ha segnato 622.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rai3 la serie Kabul registra una media di 363.

