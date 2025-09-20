Claudio muore dopo il taser | tre agenti indagati effettuato un primo esame sul corpo

Salernotoday.it | 20 set 2025

Proseguono le indagini sulla morte del salernitano Claudio Citro, 42enne morto dopo l'utilizzo del taser all'alba del 15 settembre a Massenzatico di Reggio Emilia. Secondo un primo esame sul cadavere, non risulterebbero aspetti patologici o comunque difetti congeniti, se non una lieve. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: claudio - muore

