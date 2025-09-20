Claudio Marchisio loda Kenan Yildiz | Può essere lo Yamal della Juventus
"Bremer ha ragione a dire che Kenan come impatto può essere il Lamine Yamal della Juventus. Yildiz avrebbe giocato anche nella Juventus dei miei tempi". Claudio Marchisio, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, loda Kenan Yildiz. Il 20enne turco, numero 10 bianconero, al 64' di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Claudio Marchisio loda Kenan Yildiz: "Può essere lo Yamal della Juventus" - L'ex compagno di squadra Giorgio Chiellini da dirigente gli sembra "dimagrito.
