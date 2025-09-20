Claudio Citro morto dopo essere stato colpito dal taser della polizia l'autopsia | Patologie cardiache lievi
Claudio Citro non aveva patologie o difetti congeniti nella salute, eccezion fatta per una lieve insufficienza mitralica classificabile come patologia cardiaca lieve. Sarebbe questo il risultato dei primi esami autoptici sul 42enne fermato col taser dalla polizia e morto in seguito all'intervento. Sulla salma verranno svolti altri esami, tra i quali anche quelli tossicologici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Reggio Emilia, fermato con il taser dalla polizia muore all'ospedale: Claudio Citro aveva 41 anni. Terzo caso in due mesi
L’ex compagna di Citro: "Il tempo di una telefonata e Claudio era all’obitorio"
Chi era Claudio Citro, il 41enne morto in ospedale dopo essere stato colpito con il taser
Claudio Citro morto dopo il taser, lo strazio della madre. “Mio figlio era cardiopatico”; Claudio Citro morto a Reggio Emilia dopo il taser, madre in lacrime: Era cardiopatico, chiedeva solo aiuto; Morto dopo il taser, tre agenti indagati. La madre: Credo nello Stato, ma non si può braccare un ragazzo così.
