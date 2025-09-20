Claudio Citro morto a Reggio Emilia dopo il taser i risultati dell’autopsia | Patologia cardiaca lieve
Caso Claudio Citro, morto dopo essere stato bloccato con un taser: l'autopsia esclude cardiopatie congenite. Cosa è emerso grazie ai risultati.
Reggio Emilia, fermato con il taser dalla polizia muore all'ospedale: Claudio Citro aveva 41 anni. Terzo caso in due mesi
L’ex compagna di Citro: "Il tempo di una telefonata e Claudio era all’obitorio"
Chi era Claudio Citro, il 41enne morto in ospedale dopo essere stato colpito con il taser
Claudio Citro, già affetto da una grave patologia cardiaca congenita, è stato colto da malore ed è morto poco dopo
Morte di Claudio Citro, Aragona: "Il taser salva vite, Fratelli d'Italia sempre vicina alle forze dell'ordine"
Claudio Citro morto dopo essere stato colpito dal taser della polizia, l'autopsia: "Patologie cardiache lievi" - Claudio Citro non aveva patologie o difetti congeniti nella salute, eccezion fatta per una lieve insufficienza mitralica classificabile come patologia ...
Morto dopo la scarica del taser: martedì i funerali di Claudio Citro - REGGIO EMILIA – Questa mattina, sabato, è stata esposta nelle camere ardenti dell'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio la salma di Claudio Citro, morto a 42 anni dopo una scarica di taser da parte del ...