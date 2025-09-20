Claudio Citro morto a Reggio Emilia dopo il taser i risultati dell’autopsia | Patologia cardiaca lieve

Notizie.virgilio.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caso Claudio Citro, morto dopo essere stato bloccato con un taser: l’autopsia esclude cardiopatie congenite. Cosa è emerso grazie ai risultati. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

claudio citro morto a reggio emilia dopo il taser i risultati dell8217autopsia patologia cardiaca lieve

© Notizie.virgilio.it - Claudio Citro morto a Reggio Emilia dopo il taser, i risultati dell’autopsia: “Patologia cardiaca lieve”

In questa notizia si parla di: claudio - citro

Reggio Emilia, fermato con il taser dalla polizia muore all'ospedale: Claudio Citro aveva 41 anni. Terzo caso in due mesi

L’ex compagna di Citro: "Il tempo di una telefonata e Claudio era all’obitorio"

Chi era Claudio Citro, il 41enne morto in ospedale dopo essere stato colpito con il taser

Morto dopo il taser, tre agenti indagati. La madre: Credo nello Stato, ma non si può braccare un ragazzo così; Claudio Citro morto a Reggio Emilia dopo il taser, madre in lacrime: Era cardiopatico, chiedeva solo aiuto; Morto dopo la scarica del taser: martedì i funerali di Claudio Citro.

claudio citro morto reggioClaudio Citro morto dopo essere stato colpito dal taser della polizia, l’autopsia: “Patologie cardiache lievi” - Claudio Citro non aveva patologie o difetti congeniti nella salute, eccezion fatta per una lieve insufficienza mitralica classificabile come patologia ... Come scrive fanpage.it

Morto dopo la scarica del taser: martedì i funerali di Claudio Citro - REGGIO EMILIA – Questa mattina, sabato, è stata esposta nelle camere ardenti dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio la salma di Claudio Citro, morto a 42 anni dopo una scarica di taser da parte del ... Lo riporta reggionline.com

Cerca Video su questo argomento: Claudio Citro Morto Reggio