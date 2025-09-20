Claudia Letizia | Ogni giorno ricevo foto di peni bisogna fermare questa violenza

Fanpage.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudia Letizia denuncia le molestie online nel suo lavoro: "Mi arrivano foto di peni ogni giorno, Instagram deve bloccarle subito". L'influencer chiede protezione per chi è più giovane e si espone sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Claudia Letizia: Ogni giorno ricevo foto di peni, bisogna fermare questa violenza; Storie erotiche reali sfidano tabù nel nuovo libro; Lady Letizia compie 40 anni, l'intervista: Al Grande Fratello ho beccato un'edizione sfigata.

