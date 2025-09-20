Claudia Letizia | Ogni giorno ricevo foto di peni bisogna fermare questa violenza

Claudia Letizia denuncia le molestie online nel suo lavoro: "Mi arrivano foto di peni ogni giorno, Instagram deve bloccarle subito". L'influencer chiede protezione per chi è più giovane e si espone sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le intriganti storie vere di Claudia Letizia contenute nella raccolta “Il meglio deve ancora venire”

La testimonianza della nostra ospite Claudia Letizia le cui foto rubate, per 15 anni, sono finite sul sito sessista accompagnate da commenti estremamente violenti. #drittoerovescio Vai su Facebook

