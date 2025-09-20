Nuovo aggiornamento per la classifica FIMI relativa alla settimana dal 12 al 18 settembre 2025. Nessuna sorpresa in vetta: Olly si conferma leader sia negli album con Tutta vita sia nei singoli con Questa domenica. Da segnalare l’ingresso nella Top 10 di Piazza San Marco di Annalisa e Marco Mengoni, e la discesa al #28 di Cuore rotto di Tiziano Ferro. LEGGI ANCHE: Le hit dell’estate 2025 secondo TikTok: Fiore mio di Laszlo De Simone guida la classifica in Italia, Jess Glynne domina nel mondo Classifica FIMI Singoli – Top 20 (12-18 settembre 2025). Olly & Jvli – Questa domenica. Banfy feat. Sheridan – Bam bam. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Classifica FIMI dal 12 al 18 settembre 2025: Olly domina, Annalisa e Mengoni in Top 10