Classifica Album al primo posto ritroviamo Tutta Vita di Olly seguito da Ed Sheeran
La Classifica Album cambia ancora volto, con le posizioni più alte nelle quali troviamo Olly (Tutta Vita), e due album, quelli di Ed Sheeran (Play) e Breach dei Twenty One Pilots che hanno fatto il loro ingresso nella chart scombussolando gli equilibri del podio. La top ten si apre con Non So Chi Ha Creato Il Mondo Ma So Che Era Innamorato Deluxe di Alfa, che scivola dalla #5 alla #10. L’album, certificato disco di platino è stato pubblicato nel febbraio del 2024 a seguito della partecipazione al Festival Di Sanremo con Vai, seguito dalla riedizione arrivata nel mercato musicale lo scorso 30 maggio nella quale troviamo l’ultimo singolo A Me Mi Piace. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Canzoni dell’album più venduto degli oasis: classifica dal peggiore al migliore
Classifica FIMI, Fabri Fibra subito alla #1 degli album
Classifica Album 20-26 giugno: Fabri Fibra entra direttamente al primo posto con Mentre Los Angeles Brucia
Gli intramontabili: ecco i 18 album storici del rock che resistono ancora in classifica nella Billboard Top 200 Vai su Facebook
Olly domina singoli e album: scopri la classifica FIMI; Hit parade, Olly resta primo, arriva Ed Sheeran; I Pink Floyd primi in classifica in Italia con l'album At Pompei MCMLXXII.
