Classifica Album al primo posto ritroviamo Tutta Vita di Olly seguito da Ed Sheeran

Metropolitanmagazine.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Classifica Album cambia ancora volto, con le posizioni più alte nelle quali troviamo Olly (Tutta Vita), e due album, quelli di Ed Sheeran (Play) e Breach dei Twenty One Pilots che hanno fatto il loro ingresso nella chart scombussolando gli equilibri del podio. La top ten si apre con Non So Chi Ha Creato Il Mondo Ma So Che Era Innamorato Deluxe di Alfa, che scivola dalla #5 alla #10. L’album, certificato disco di platino è stato pubblicato nel febbraio del 2024 a seguito della partecipazione al Festival Di Sanremo con Vai, seguito dalla riedizione arrivata nel mercato musicale lo scorso 30 maggio nella quale troviamo l’ultimo singolo A Me Mi Piace. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

classifica album al primo posto ritroviamo tutta vita di olly seguito da ed sheeran

© Metropolitanmagazine.it - Classifica Album, al primo posto ritroviamo “Tutta Vita” di Olly, seguito da Ed Sheeran

In questa notizia si parla di: classifica - album

Canzoni dell’album più venduto degli oasis: classifica dal peggiore al migliore

Classifica FIMI, Fabri Fibra subito alla #1 degli album

Classifica Album 20-26 giugno: Fabri Fibra entra direttamente al primo posto con Mentre Los Angeles Brucia

Olly domina singoli e album: scopri la classifica FIMI; Hit parade, Olly resta primo, arriva Ed Sheeran; I Pink Floyd primi in classifica in Italia con l'album At Pompei MCMLXXII.

classifica album primo postoClassifica Album, al primo posto ritroviamo “Tutta Vita” di Olly, seguito da Ed Sheeran - La Classifica Album cambia ancora volto, con le posizioni più alte nelle quali troviamo Olly (Tutta Vita), e due album, quelli di Ed Sheeran (Play) e Breach dei Twenty One Pilots che hanno fatto il lo ... Riporta msn.com

classifica album primo postoOLLY alla #1 nelle classifiche italiane album e singoli. ED SHEERAN primo nei formati fisici - OLLY alla #1 nelle classifiche italiane album e singoli. Scrive newsic.it

Cerca Video su questo argomento: Classifica Album Primo Posto