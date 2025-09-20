classifica album al primo posto ritroviamo tutta vita di olly seguito da ed sheeran

La Classifica Album cambia ancora volto, con le posizioni più alte nelle quali troviamo Olly (Tutta Vita), e due album, quelli di Ed Sheeran (Play) e Breach dei Twenty One Pilots che hanno fatto il loro ingresso nella chart scombussolando gli equilibri del podio. La top ten si apre con Non So Chi Ha Creato Il Mondo Ma So Che Era Innamorato Deluxe di Alfa, che scivola dalla #5 alla #10. L’album, certificato disco di platino è stato pubblicato nel febbraio del 2024 a seguito della partecipazione al Festival Di Sanremo con Vai, seguito dalla riedizione arrivata nel mercato musicale lo scorso 30 maggio nella quale troviamo l’ultimo singolo A Me Mi Piace. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

