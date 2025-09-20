Alessandra Mussolini la nipote di Sophia Loren in quanto figlia della sorella minore dell’attrice, Maria Scicolone, e di Romano Mussolini, a sua volta figlio del Duce. Alessandra Mussolini dal 1989 è sposata con Mauro Floriani, ex ufficiale della Guardia di Finanza con il quale ha avuto tre figli: Caterina, Clarissa e Romano La prima dei figli di Alessandra Mussolini è Caterina Floriani Mussolini è nata nel 1995, due anni dopo nel 1997 è venuta al mondo Clarissa Floriani Mussolini e l’ultimogenito, classe 2003, è Romano Floriani Mussolini. Alessandra ai giornalisti ha spiegato che i suoi figli hanno sia il cognome paterno che materno perché “è una decisione che abbiamo preso anche con l’accordo di mia sorella Elisabetta, per perpetuare in famiglia il cognome Mussolini ”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Clarissa, Caterina e Romano, chi sono i figli di Alessandra Mussolini e cosa fanno nella vita (e perché non hanno il cognome del padre)